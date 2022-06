“Un Sorriso per Il Pezzettino” al Parco del Sorriso di Luvinate

L’evento è stato organizzato sabato 18 e domenica 19 giugno, con cucina aperta sempre ed attività per i bambini in collaborazione con la Pro Loco di Luvinate e il patrocinio del Comune di Luvinate

Un evento per sostenere le attività de Il Pezzettino, comunità che accoglie mamme e bambini vittime di violenza che ha sede anche nel Varesotto.

Tutto il ricavato andrà alla Comunità il Pezzettino. L’evento è stato organizzato da Alessandro e Andrea, della associazione di grigliatori “Master of Smoke”: appuntamento sabato 18 e domenica 19 giugno, al Parco del Sorriso di Luvinate con cucina aperta sempre ed attività per i bambini in collaborazione con la Pro Loco di Luvinate e il patrocinio del Comune di Luvinate.

Sabato 18 giugno si parte alle 12 con l’inizio della festa specialità alla griglia e servizio cucina e bar per tutta la durata dell’evento. Dalle 15 attività pomeridiane per bambini: danza, calcio, truccabimbi e gelato con la partecipazione della Pasticceria Cioccolateria Colombo. Alle 20.30 Musica Live con gli Acoustika.

Domenica 19 giugno alle 9 colazione con la Pasticceria Cioccolateria Colombo, a seguire attività mattutine per bambini: spettacolo di magia e passeggiata con cavalli. Alle 17 termine della festa. Anche domenica specialità alla griglia e servizio cucina e bar per tutta la durata dell’evento.