Un successo il ritorno del Girinvalle in valle Olona 

Era il 2019 l’ultimo anno in cui era stato possibile organizzare il Girinvalle: dopo due anni di assenza della festa che celebra la valle Olona e i suoi volontari, finalmente è tornata la manifestazione che riunisce sei associazioni del territorio.

Galleria fotografica Le prime immagini del Girinvalle 2022 4 di 20

Le Pro loco di Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona e Fagnano Olona, infatti, si sono riunite per dare vita ad un weekend che punta a valorizzare le ricchezze della valle, il fiume e la ciclo-pedonale la che attraversa , regalando momenti di divertimento e allegria nel fondovalle.

Punti ristoro, animazione, intrattenimento, ma anche input importanti di riflessione sul rispetto dell’ambiente grazie alla presenza dei volontari della Protezione civile e le GEV, le Guardie Ecologiche Volontarie.

C’era una consapevolezza nuova e diversa nei volontari, ma anche nei tanti visitatori che hanno affollato i sei comuni: la sensazione che la possibilità di stare insieme e divertirsi con leggerezza e amicizia non sia più qualcosa di scontato. Dopo due anni di assenza questa festa vuole proprio rimarcare l’importanza dello stare insieme, ricordando quanto sia bella la valle Olona, grazie all’impegno delle Pro loco che, pur appartenendo a comuni differenti, hanno mostrato come sia possibile lavorare insieme senza campanilismi o prevaricazioni, semplicemente pensando a far bene insieme.

Grande successo per tutte le iniziative proposte, dal Ponte tibetano e la gita in barca sul fiume Olona, all’animazione per i bambini, fino alla visita al vecchio bunker marnatese, per finire con i golosi punti ristoro dei diversi stand.

Grazie Pro loco, la valle Olona si è potuta riappropriare di una ventata di leggerezza, ricordando quanto preziosi siano i luoghi che la caratterizzano.

Il Girinvalle è stato un successo e già si pensa all’edizione 2023.