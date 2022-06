Un successo il “Walking tour” di Gallarate alla scoperta dei luoghi di Andrea Ponti

È stata accolta con favore l’iniziativa dell’Associazione “Amici del Ponti” che hanno offerto una giornata sui luoghi di Andrea Ponti. Un’iniziativa partita dall’istituto superiore che ha anche sede in piazza Giovine Italia per raccontare un’era, una famiglia ma, soprattutto, un personaggio che ha legato il suo nome a Gallarate.

Sabato scorso, 11 giugno, è partito il primo gruppo del “Walking Tour” alla scoperta dei luoghi cittadini in cui la nobile famiglia Ponti ha lasciato, nel tempo, traccia di sé.

“Il Ponti racconta i Ponti” era il nome dell’evento suddiviso in 2 parti: un excursus sulle attività svolte nel laboratorio “Tuttinclusi” a cura della professoressa Rita Denza, svoltosi nell’Aula Magna della sede seguito da un Walking Tour alla scoperta dei luoghi dei Ponti.

In Aula Magna un folto pubblico era presente ad ascoltare le parole di illustri ospiti intervenuti.

«Un sentito grazie, dunque, alla Dott.ssa Mazzetti, Assessore alla Cultura, al Prof. Robertino Ghiringhelli, già ordinario di storia presso Universita’ Cattolica, all’ Avv. Massimo Palazzi, Società Gallaratese per gli Studi Patri, i quali, accolti e salutati dal DS dell’IIS PONTI , Dott Giuseppe Martino, dal Responsabile della sede di Piazza G. Italia Prof. Maurizio Stumpo e dal Presidente dell’Associazione Amici del Ponti” Ing. Luigi Manzo, hanno con i loro interventi messo a fuoco la figura storica e lungimirante di Andrea Ponti, la sua modernità nelle realizzazioni volute per Gallarate e l’eredità che oggi tutti raccogliamo. Un particolare grazie per la sua gradita presenza in Aula Magna va alla Dott.ssa Solinas, Dirigente dei servizi culturali del comune di Gallarate. Un ringraziamento sentito è rivolto all’ Ing Alberto Guenzani e all’’ Associazione “Collana Galerate”, per aver ideato e condotto il Walking Tour nei luoghi dei Ponti, insieme al figlio Lorenzo e alla prof.ssa Monica Salemmo» hanno voluto dire gli organizzatori al termine della felice iniziativa.

Tre i gruppi che sono partiti dal Piazza G. Italia e grazie alle 3 guide d’eccezione, ognuno ha scoperto qualcosa che ignorava su alcuni luoghi talmente quotidiani da diventare scontati: la Basilica, l’Asilo Ponti, l’ingresso antico dell’ospedale.

“Io sono nata e cresciuta a Gallarate, ma non sapeva affatto tante particolarità della mia città” dice Ida” E’stata una bellissima esperienza. Sicuramente da ripetere!”

È stato un pomeriggio all’insegna di una memoria storica che si radica nel presente di una Scuola, l’IS PONTI, che ancora oggi continua a mettere a frutto l’orgoglio fattivo di chi l’ha fondata. Un bel viaggio nel tempo che, come richiesto da chi vi ha preso parte, verrà riproposto alla cittadinanza in autunno, visto l’interesse suscitato dall’;iniziativa.