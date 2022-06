Un torneo interforze di calcio per ricordare l’ispettore di Polizia Mario Bincolet

“Il passato non si può cambiare, vivi bene il presente e il tuo futuro sarà migliore!”

Sarà sotto il profondo significato di questa frase che, alle ore 13,30 di sabato 25 giugno 2022, presso i campi della “ASD Isola Virginia” in via Manzoni a Brezzo di Bedero, il fischietto dell’arbitro darà inizio al Torneo interforze di Calcio a 5, a vent’anni dalla prematura scomparsa dell’Ispettore della Polizia di Stato Bincolet Mario.

Il Memorial, organizzato dall’associazione inForm@DSA LUINO APS in collaborazione con la Pro Loco ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brezzo di Bedero in ricordo del proprio concittadino, vedrà in campo sei squadre in rappresentanza delle forze dell’ordine: “Polizia Luino”, “Carabinieri Luino”, “Squadra Volanti Varese”, “VV.FF.”, “Ga.Lu.Po.” e “Amici Mario B. di B.”.

L’ultima sfida che decreterà la vincitrice inizierà alle ore 20,30.

Durante tutto il torneo ci sarà un ristoro sotto la tensostruttura della Pro Loco, aperto al pubblico e per la serata sarà in funzione uno stand gastronomico.

Per i bambini è previsto un angolo di giochi strutturati. Sarà presente anche un tavolo di libri ad offerta libera della Banca del Tempo di Luino. Dalle ore 18,00 inoltre la location si animerà con musica anni 80/90 suonata dalla LMR Audio Service.

Gli organizzatori ringraziano l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Brezzo di Bedero ed i “calciatori” mentre un grazie particolare è rivolto ai familiari di Mario che hanno permesso di cogliere l’occasione del ventennale per una raccolta fondi.

L’incasso, infatti, verrà devoluto all’associazione di volontari inForm@DSA LUINO APS (https://www.informadsa-luino.it) che da 6 anni opera sul territorio per sostenere bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e le loro famiglie. Per chi si approccia al mondo dei DSA è fondamentale ricevere indicazioni, informazioni e supporti concreti che l’associazione realizza con doposcuola, corsi ed incontri per ragazzi, genitori, insegnanti ed adulti in genere, gestiti da professionisti specializzati.

«Il motto di inForm@DSA è: “più siamo, più possiamo!”, per cui sabato 25 giugno vi aspettiamo numerosi, si mangia, si gioca, si balla… divertimento assicurato!» recita il volantino-