Un weekend tra pizza e cascina: la festa a Villadosia

La comunità Exodus apre le porte di Cascina Castellazzo per tre giorni di gran divertimento e buoni sapori. Con salamelle, fritto misto ma soprattutto la pizza cotta in forno a legna

Grande festa, dal 10 al 12 giugno, alla comunità di Villadosia di Exodus: la bella cascina con portico apre il suo cortile per una grande festa. Salamelle, aperitivo, frittura di pesce e soprattutto la celebre pizza cotta nel forno a legna.

«Il 10 giugno e’ per noi una data importante, lo chiamiamo il “compleanno dei villadosia”. Quattro anni fa 4exodus ha inaugurato Cascina Castellazzo, dopo la ristrutturazione, ed è iniziata la nostra avventura. Dopo due anni di festeggiamenti in forma ridotta, causa Covid, quest’anno vogliamo fare le cose in grande. Tre giorni di festa/sagra con la nostra pizza, ma anche salamelle, patatine, grigliata di carne e tanti altri piatti speciali. Ci sarà la possibilità di visitare una piccola mostra che racconta di noi, oltre che conoscerci!».

«Si potrà visitare la cascina. È anche un’occasione per conoscere ciò che facciamo tutti i giorni oltre la pizza: sgomberi, traslochi, manutenzione giardini e potature, piccoli lavori di manutenzione».

Tutte le tre sere aperitivo al tavolo alle 17.30, dalle 19 apre lo stand gastronomico.

Al sabato e la domenica l’offerta gastronomica è anche a pranzo