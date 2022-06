Uyba, è ufficiale il ritorno a Busto di Alice Degradi

Sono passati sei anni da quando un’ancora giovanissima Alice Degradi, allora ventenne, lasciava Busto Arsizio per fare esperienze sotto rete in giro per l’Italia e accrescere il proprio bagaglio tecnico. Stagioni nelle quali la classe 1996, nata a Pavia, è passata per Pesaro, Legnano, Firenze, Brescia e Cuneo) chiudendo oggi – mercoledì 1 giugno – il cerchio alla E-Work Arena.

Degradi sarà infatti una delle due schiacciatrici titolari della Unet 2022-23 (accanto dovrebbe arrivare da Roma la tedesca Lena Strigot), un ingaggio nobilitato dalla recente convocazione del c.t. Mazzanti in maglia azzurra per disputare la Nations League nella quale la neo-Farfalla ha messo a segno 6 punti nel match d’esordio con la Turchia.

Per la schiacciatrice pavese Busto Arsizio è davvero una seconda casa: arrivata in viale Gabardi praticamente da bambina, Degradi ha disputato prima il campionato di B1, per poi arrivare a essere convocata in A1 e arrivare stabilmente tra le Farfalle senior dal 2014 per fermarsi sino all’estate 2016.

Il nuovo acquisto della Unet E-Work nel frattempo ha maturato anche una solida esperienza in azzurro: con la nazionale under 18 ha vinto l’argento agli Europei 2013 mentre nel 2018 ha cominciato a frequentare la selezione principale dell’Italia fino, appunto, alla chiamata per la VNL di questi giorni.