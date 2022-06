Valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico di Varese, al via il primo incontro

Giovedì 30 giugno in Biblioteca Civica prende il via il percorso formativo incentrato sul patrimonio archivistico e bibliografico come leva di efficientamento amministrativo e sviluppo sociale. Si tratta di quattro lezioni, nate dalla collaborazione tra l’amministrazione e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia.

Il primo incontro, che sarà giovedì 30 giugno in Sala Morselli dalle 16.00 alle 19.00, è aperto al pubblico. Durante l’incontro verrà presentato il percorso per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo locale: dall’esempio della Casema Garibaldi al percorso di formazione per il personale.

Presenti all’incontro il sindaco Davide Galimberti; l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia; l’assessore all’Urbanistica, Mobilità e Lavori Andrea Civati; Annalisa Rossi, Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero. Per partecipare è richiesta l’iscrizione al link: https://forms.gle/zwEeRuKNkZ8BmUL36.

Il percorso nasce dalla collaborazione tra il Comune di Varese e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, due enti attivi nel grande progetto di trasformazione della ex Caserma Garibaldi, nel centro della città, in un polo culturale generativo di opportunità di sviluppo sociale e culturale per la comunità.

Questo complesso percorso ha condotto i due enti a confrontarsi su come tradurre il patrimonio archivistico e bibliografico nella chiave di volta intorno alla quale costruire opportunità di conoscenza e di cittadinanza attiva: è emerso così il bisogno di concorrere a consolidare in questa direzione le competenze e la consapevolezza culturale del personale che lavora per la città, insieme all’esigenza di rendere pubblico il percorso, mettendo a fuoco la necessità di un management consapevole per comprendere gli aspetti di tutela dei beni fin dall’inizio di ogni attività.