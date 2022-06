Vandalizzata a Gallarate la pietra d’inciampo di Clara Pirani, la maestra deportata a Auschwitz

Vandalizzata la pietra d’inciampo dedicata a Clara Pirani. È successo mercoledì 22 giugno tra via Palestro e via del Popolo, a Gallarate, dove era stata collocata meno di un mese fa.

Si tratta della seconda pietra d’inciampo di Gallarate e la seconda ad essere stata vandalizzata.

La prima, posata il 25 aprile e dedicata a Vittorio Arconti -ucciso dai nazifascisti in un campo di concentramento- era stata vandalizzata poche ore dopo la sua inaugurazione. Un gesto che -in quell’occasione- fu sanato immediatamente, e la pietra d’inciampo è tornata pulita in brevissimo tempo.

Oggi è toccato alla maestra Clara Pirani, la cui deportazione ad Auschwitz fu avviata non dai nazisti, ma da italiani, compreso un vicino di casa.

L’Anpi cittadina, promotrice delle pietre d’inciampo insieme alla sezione gallaratese dell’Associazione Mazziniana, promuove un presidio per giovedì 23 giugno, alle 18-18.30.