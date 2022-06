Vandalizzati i lavori dei bambini a Lonate Pozzolo. Il sindaco: “Incivili”

“Neanche per quattro ore riuscite a rispettare qualcosa di bello”. Con queste parole il sindaco di Lonate Pozzolo Nadia Rosa commenta l’atto di vandalismo che ha colpito i lavori appena inaugurati in paese. “È un paese incivile, privo di educazione, senso civico e rispetto della cosa pubblica. Dalle piccole cose in su” ha detto il sindaco dopo aver visto i danni provocati alle installazioni realizzate insieme ai bambini.

Si tratta di un’iniziativa realizzata dall’Istituto Carminati e all’associazione Ripuliamo-lo che con la loro collaborazione hanno creato installazioni di riciclo grazie ai ragazzi dell’Istituto Bossi di Busto Arsizio. Una di queste è stata divelta e rovinata.