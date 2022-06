A Varese i girasoli solidali di Nicora Garden per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli

Sabato 11 giugno per tutta la giornata uno scenografico tappeto di girasoli in piazza Podestà. Si potranno acquistare le piantine per sostenere i progetti della fondazione varesina

Sabato 11 giugno in piazza del Podestà a Varese, è in programma l’iniziativa Girasolidale, una vendita straordinaria promossa dalla Fondazione Giacomo Ascoli di piantine di girasole a soli 5€, gentilmente donate da Nicora Garden.

Per tutta la giornata nella piazza al centro dell’area pedonale ,Nicora Garden allestirà uno scenografico tappeto di girasoli, a fianco del gazebo dove si potranno acquistare le piantine.

Contemporaneamente verranno distribuiti degli omaggi per regalare un sorriso a tutti coloro che quel giorno passeranno per la piazza del Garibaldino.

Un’occasione per sostenere i progetti della fondazione varesina che dal 2006 opera a favore di bambini e adolescenti che devono sottoporsi a cure per malattie oncoematologiche. L’obiettivo primario della fondazione è quello di affiancare il servizio pubblico per offrire ai bambini e agli adolescenti con patologie oncoematologiche l’assistenza medica e il sostegno psicologico più qualificati, per garantire una migliore qualità della vita durante le cure e facilitare il processo di guarigione.

Sostenuta principalmente da erogazioni liberali, la fondazione investe non solo in interventi strutturali in ambito ospedaliero, ma anche in progetti di ricerca scientifica per la cura del linfoma pediatrico e nella formazione del personale medico e paramedico, collaborando con il servizio pubblico.