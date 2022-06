A Varese “La Casa Rossa”, un film documentario di Francesco Catarinolo

Nell’ambito di POEVISIONI 2022, festival di Cinema, poesia e realtà, le associazioni FREEZONE e LE VIE DEI VENTI propongono “La Casa Rossa” – un film di Francesco Catarinolo.

La Casa Rossa costituisce un rimando alla dimensione esistenziale, alla cultura, alla dinamica di trasformazione di una comunità di Inuit della Groenlandia orientale. E’ un rifugio che offre lavoro alla gente del posto rimasta senza niente, perché il futuro di questo luogo appartiene ai giovani e a quelli che vogliono restare. Robert Peroni, ex-alpinista ed esploratore, è stato colpito da questa popolazione che sembra condannata all’estinzione pur mantenendo uno spirito di adattabilità che non aveva mai visto. Ha deciso così di fondare una casa di cura, un luogo dove le nuove generazioni Ivii (Inuit della parte orientale della Groenlandia), possono trovare una risposta ai loro problemi legati all’alto tasso di alcolismo e di suicidi. La Casa Rossa rappresenta un ideale simbolico salvifico per sé e per gli Inuit che vanno da lui ad elemosinare un’ora di lavoro per togliersi dalla disperazione cui l’occidente li ha condannati. Peroni ha dedicato la propria vita al popolo Ivi.

Video collegamento con Robert Peroni dalla Groenlandia.

