Varese Pride: “Tornare in presenza dopo due anni di pandemia è difficile, ma ci stiamo mettendo l’anima”

Il contatore del VaresePride, sul sito ufficiale, racconta che mancano poco meno di 48 ore alla Parata del 2022 quella del ritorno in piazza. Le bandiere rainbow già campeggiano in centro, e la sera palazzo Estense si colora d’arcobaleno. Il Pride sta per arrivare. Ma sarà com’era prima del covid? A che punto sono i preparativi? abbiamo provato a chiederlo a Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese, che organizza l’evento.

Cominciamo con il raccontare cosa succederà sabato: quando inizia, che percorso farà, cosa ci sarà in piazza Repubblica, come si svolge il programma…

«Il ritrovo è, come nelle ultime edizioni alle 15.30 in via Sacco (di fronte al comune di Varese). Da lì, il corteo partirà alle 16.30 per la sfilata nelle vie del centro, che poi si concluderà in Piazza Repubblica verso le 18.30. Da li la manifestazione proseguirà con i discorsi delle istituzioni e delle associazioni aderenti, e in chiusura, dalle 20 in poi , grande festa con la Varese Pride Night. Tra gli ospiti: La Ines, La Wanda Gastrica, e dj set notturno by Cusa DJ».

Era un pride giovane, ed è stato bruscamente fermato dal covid. Come è stato ricominciare? quali sono state le principali difficoltà?

«Il Varesepride è alla sua settima edizione, contando però anche quelle in forma ridotta per il coronavirus. La principale difficoltà a ricominciare è stata l’incertezza dovuta alla pandemia, perchè non si sapeva fino a marzo quali sarebbero state le implicazioni per organizzare il pride a giugno, e oltretutto anche difficoltà di tipo economico, perchè tutto il terzo settore, cosi come tante altre attività, ha avuto problemi e disagi per la pandemia e anche le attività commerciali che ci sponsorizzavano. pertanto, non è stato e non è semplice reperire i fondi necessari allo svolgimento dell’evento. Ma tutti i volontari ci stanno mettendo l’anima perchè sia un bel momento di riflessione e festa».

Il pride gode di molta simpatia, molti privati possono aiutarvi in qualche modo, per rendere piu certa la continuità dell’organizzazione. Come può aiutarvi chi ha intenzione di aiutarvi? ci sono gadget, crowdfunding, ci sarà un gazebo di raccolta fondi?

«Per aiutarci è possibile visitare il sito del Varese Pride, dove è aperto un crowdfunding: la somma necessaria è d circa diecimila euro e siamo ancora lontani. In piu, durante tutto il sabato, ci saranno dei gazebo sia in piazza Monte Grappa sia in piazza Repubblica, dove sarà possibile fare una donazione o acquistare dei gadget rainbow – dai braccialetti alle coccarde, dalle bandiere alle saponette- il cui ricavato servirà a coprire le spese del Pride e delle altre iniziative di Arcigay».