Varese “sente meno” i rincari delle bollette: a bilancio “solo” 300mila euro in più

E’ molto più contenuto rispetto a Busto Arsizio e Gallarate l’aumento delle bollette per le utenze di luce e gas nel comune di Varese: A dirlo sono i numeri che verranno presentati al prossimo consiglio comunale per l’approvazione della variazione di bilancio causata dai rincari.

«Le spese in più per utenze a Varese sono quantificabili intorno ai 300mila euro – spiega l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti – Di queste somme lo Stato ci ha riconosciuto circa 172mila euro in più, come ha fatto per gli altri comuni e come è prescritto nelle norme. Noi abbiamo aggiunto in tutto altri 135mila euro, che siamo riusciti a recuperare dagli utili appena ricevuti da A2A e Acsm Agam».

«Le variazioni di bilancio – conclude Buzzetti – saranno portate nel consiglio comunale del 7 giugno e c consentiranno di rimanere “in sicurezza” con le utenze fino a settembre -ottobre»