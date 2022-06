A Varese torna la Festa delle Ciliegie: in Via Sacco oltre 30 espositori

Oltre trenta bancarelle dalle 8.30 alle 19.30, orario continuato. Tutto pronto in via Sacco per ospitare domenica 12 giugno la “Sagra delle ciliegie”, arrivata alla sua edizione numero 34. L’iniziativa è promossa da Fiva Confcommercio Ascom Varese con il patrocinio del Comune, mentre organizzazione,

allestimento e gestione dell’evento sono stati affidati a “Bancarelle in Fiera” di Mario Bernasconi.

Una tradizione, quella della sagra, che ha acquistato ancora più importanza dopo il trasferimento da via Dandolo, sede originaria della manifestazione, al cuore della Città giardino. Il segretario provinciale di Fiva «E’ questo il tipo di manifestazioni che Confcommercio sostiene. Eventi legati alla tradizione, che coinvolgono gli operatori locali e i negozi di vicinato», commenta Rodolfo Calzavara, segretario provinciale di Fiva. «La Sagra delle Ciliegie è un’occasione per i commercianti di via Sacco che potranno approfittare del passaggio di migliaia di persone. La collaborazione con i Comuni deve andare in questa direzione, come è accaduto a Varese».

Non solo ciliegie

Più di trenta gli operatori annunciati. Oltre ai banchi espositori di ciliegie, provenienti dalle zone più accreditate d’Italia per la maturazione di questo frutto come la Valdapone, l’Emilia- Romagna, Veneto e Puglia, completeranno l’offerta enogastronomica i punti vendita di prodotti anche artigianali

(formaggi, salumi e alimentari). Non mancheranno, infine, gli stand con articoli originali per la casa e la persona. La disposizione studiata grazie a Mario Bernasconi, esperto di creazione nella logistica dei mercati, darà la possibilità ai negozi di esporre i propri articoli così come ai pubblici esercizi di somministrare nell’ambito della Sagra.