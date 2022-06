A Vedano Olona la consegna degli Ecoassegni del “Premio Ballerio 2022” di Coinger

Sono stati consegnati questa mattina – lunedì 6 giugno – da Coinger al centro sportivo “Mario Porta” di Vedano Olona gli “Ecoassegni” del Premio Ballerio relativi alle campagne di educazione ambientale che si sono svolte durante l’anno scolastico 2021/2022.

Il premio, istituito per ricordare e mantenere vivo il ricordo e la figura di Giovanni Ballerio, ex sindaco di Brunello e presidente dell’assemblea dei Comuni di Coinger dal 1995 al 2006, quest’anno incentrato sull’economia circolare e sul rispetto della natura, è un tema legato, come negli ultimi anni, all’agenda 2030. L’edizione 21/22 ha visto concorrere ad “Ecogame”, gioco interattivo dedicato alla tutela dell’ambiente, gli alunni iscritti ai plessi che hanno sede nel territorio dei comuni Coinger. Sei le classi tra primarie e secondarie di primo grado premiate che si sono distinte per i loro progetti. Il valore dei premi consegnati per il progetto “A scuola con Coinger” è stato di 3.000€ euro.

A presentare la mattinata Paola Rossi di Achab, la società che ha curato negli anni l’organizzazione del servizio di educazione ambientale. Presenti anche l’amministratore unico di Coinger Fabrizio Taricco, il presidente dell’assemblea dei soci Giorgio Ginelli e la moglie di colui che ha ispirato il premio, Giuseppina Sciandra.

A consegnare gli assegni alle classi vincitrici l’assessore all’ambiente e all’istruzione del comune di Vedano Olona Giorgia Adamoli. Ad allietare la giornata l’intermezzo musicale della classe 1B della “Silvio Pellico”: la musica, infatti, era una grande passione di Giovanni Ballerio, come ricordato dalla moglie Giuseppina. “Un omaggio che fate alla sua memoria”, le sue parole.

I PREMI

Al terzo posto della classifica riservata alle elementari, la classe 5^ della primaria “Generale Cantore” di Oggiona con Santo Stefano; al secondo posto la 4A della “Dante Alighieri” di Besnate e al primo posto la classe 4^ sempre della primaria “Generale Cantore” di Oggiona con Santo Stefano. Tutte le classi hanno ricevuto un ingresso omaggio per alunno alla piscina di Ondaland in provincia di Novara.

Per quanto riguarda i primi tre piazzamenti riservati alle scuole medie, che concorrevano con la realizzazione di video sul tema dell’economia circolare e sul rispetto dell’ambiente, due gradini del podio sono stati occupati dagli alunni della secondaria di secondo grado di Solbiate Arno: al terzo posto si è infatti classificato il gruppo composto da Eleonora Busatta, Cecilia Caso, Aleksandra Stevic e Matteo Consegni della 3B della “Galvaligi” che con il suo progetto video ”Cosa fai tu?” ha ricevuto in premio un lettore Kindle. Al secondo posto con il progetto “Riciclare fa volare” Elisa Gentile e Ludovica Zoe Alfieri della 1B della “Silvio Pellico” di Vedano Olona che si sono aggiudicate una action cam. Al primo posto, con il progetto “Il cambiamento climatico”, Greta Fantini, Emma Mason, Davide Cogo e Saverio Granato, studenti della classe 3B di Solbiate Arno, che grazie a ben quattro video sul tema del riscaldamento globale sono riusciti a convincere la giuria e ad aggiudicarsi il premio più ambito: un tablet corredato di smart pen. La 3B è stata premiata anche a livello di classe con un ingresso omaggio ad Ondaland per ogni studente.

Durante la consegna del premio hanno parlato le autorità che hanno ringraziato tutti gli studenti presenti. Queste le parole di Giorgio Ginelli, che ha anche “interrogato” i giovani studenti presenti che si sono fatti trovare pronti alle domande rivolte dal presidente dell’assemblea dei soci: «Una giornata importante per verificare e dimostrare l’apprendimento delle nozioni fondamentali per il rispetto dell’ambiente: essere dei bravi cittadini sin da piccoli è fondamentale soprattutto per la tutela del nostro mondo».

«Facciamo questa iniziativa nelle scuole – ha spiegato agli studenti l’amministratore unico di Coinger Fabrizio Taricco – perché convinti che voi siate degli ‘strumenti’ per migliorare sempre di più il nostro ambiente. Impegnarsi nel nostro piccolo per fare qualcosa, come ad esempio produrre meno rifiuti e conferirli nel modo migliore va a vantaggio di tutti».

«Con piacere vi accogliamo sotto la nuova tensostruttura del centro sportivo – ha detto l’assessore vedanese Giorgia Adamoli – la vostra presenza è un segno per poter procedere insieme in questo momento di condivisione. Come scuola abbiamo a cuore il tema rifiuti e l’impegno di produrre sempre meno deve essere un obiettivo da perseguire. Il premio deve essere un punto di partenza per proseguire su questo sentiero».