Venerdì 10 giugno Monica Maestroni e Insieme per Bardello in piazza per la chiusura della campagna

Ultima settimana di campagna elettorale a Bardello dove l’unica incognita resta quella del quorum.

Per essere valida, la votazione deve raggiungere il 40% degli aventi diritto. La candidata sindaco Monica Maestroni e la sua squadra ricordano il valore della consultazione che permette la prosecuzione di un mandato amministrativo incaricato di completare il programma dell’attuale maggioranza diretta dal sindaco Puggioni. A fine dicembre, infatti, il sindaco decadrà per lasciare il posto al commissario chiamato a traghettare i comuni di Bardello, Bregano e Malgesso verso la fusione la nascita di Bardello con Malgesso e Bregano. Monca Maestroni, però, ricorda che sei mesi possono ancora essere molto importanti nella gestione dell’attività amministrativa.

Per questo, la campagna elettorale vedrà comunque l’evento conclusivo venerdì prossimo, 10 giugno, alle 21 di fronte alla scuola primaria di Bardello per l’ultimo incontro con la popolazione prima del silenzio elettorale e la giornata di voto di domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00:

« Il 12 giugno vota Insieme per Bardello, per dare una guida al tuo Paese, portare a termine i progetti in corso e partecipare a quelli che arriveranno nei prossimi mesi.