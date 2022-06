Venerdì 8 luglio la Libreria degli Asinelli presenterà il libro “Le strade dell’Apartheid” di Luca Greco

Si tratta di un racconto fotografico che attraversa le vicende di tre popoli in lotta per la libertà

Venerdì 8 luglio, dalle 17:30 in poi, la Libreria degli Asinelli presenterà il libro «Le strade dell’Apartheid» di Luca Greco: un racconto fotografico che attraversa le vicende di tre popoli in lotta per la libertà.

Il titolo, racconta l’autore, si deve a una scritta su un muro di Hebron, in Palestina: «Welcome to the Apartheid Street»: “in quella città ci sono strade inaccessibili ai palestinesi”. Il termine, che trae originel dalla segregazione in Sud Africa, abbraccia per estensione ogni luogo in cui a una persona è proibito di entrare, che sia “per questioni etniche, religiose, di genere”.

Luca Greco, dottore di ricerca in Filosofia teoretica, durante la presentazione racconterà le motivazioni che lo hanno condotto a scattare queste foto. Perché le storie di oppressione meritano sempre di essere raccontate. Le immagini, invece, parlano da sé: una lingua che ciascuno è in grado di decifrare.

Scrive Tano D’Amico che Luca, attraverso le sue fotografie, sta sempre dalla parte degli offesi: “guarda con occhi sgranati quelli che si oppongono (…); le fotografie li sostengono e li rialzano quando cadono”.

Il libro, pubblicato da Nuova Babele, nasce inizialmente come esposizione fotografica. È poi diventato uno spettacolo teatrale, quando due drammaturghi milanesi, Chiara Tarabotti e Davide Sormani, hanno avuto l’idea di accompagnare alle foto dei monologhi e raccontare storie iconiche: come quella di Bobby Sands, attivista nordirlandese, morto “in seguito a uno sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario a cui erano sottoposti i detenuti repubblicani nelle carceri inglesi”; Mariem Hassan, cantante saharawi, costretta alll’esilio in Algeria; Juliano Mer Khamis, attore, regista, intellettuale e attivista israelo-palestinese, ucciso nel 2011.

Le immagini rincorrono le espressioni, la vita pubblica, le emozioni del popolo palestinese, di quello saharawi; tocca anche l’Irlanda, “dove ci sono interi quartieri percorribili solo da cattolici e altri in cui si può entrare solo sei protestante”.

L’evento avrà luogo alla Libreria degli Asinelli, venerdì 8 luglio, dalle 17:30 in poi. Per ragioni organizzative si chiede di confermare la propria presenza scrivendo a libreriadegliasinelli@gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3480713075.