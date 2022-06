Ventidue ciclisti varesini faranno il giro della Calabria in memoria del cavalier Vincenzo Bifulco

Catene oliate, muscoli anche, quindi pronti a partire. Il 4 giugno un gruppo di 22 appassionati ciclisti varesini inforcherà di nuovo le biciclette e pedalerà fino al 10 giugno sulle strade della Calabria per 850 km e 10 mila metri di dislivello, in memoria del cavalier Vincenzo Bifulco.

Il nocciolo duro di pedalatori che era affiliato all’associazione Actl dell’indimenticabile Cav. Vincenzo Bifulco, si rimette in sella, dopo aver conquistato sotto il nome di “Varese in Europa” città come Madrid, Parigi, Berlino, Vienna, Budapest, Atene e Amsterdam.

Mai domi e rinati sotto il nome di “Amici di Varese”, si sono rimessi a macinare chilometri nel suolo italico, faticando negli anni scorsi nel giro di Puglia, di Sicilia e Adriatico, per poi inerpicarsi nel 2021 sulle Dolomiti. Ed eccoli ora in terra calabra, con il supporto di due factotum furgonati, nel gruppo due quote rosa e con ben tre ultrasettantenni in splendida forma.

La spedizione prevede come prima tappa Lamezia Terme-Palmi, la seconda Palmi-Gerace, poi Gerace-Capo Rizzuto, C. Rizzuto-Lorica, Lorica-Sibari, Sibari-Scalea per poi rientrare a Lamezia Terme. Quasi 900 chilometri di pura e sana fatica e passione ciclistica senza trascurare panorami, cultura, cucina e ospitalità calabrese.