Via al Giro di Slovenia. Ravasi e Chirico, due varesini alla corte di re Pogacar

Mentre il Canton Ticino si prepara a ospitare una tappa del Giro di Svizzera, quella di giovedì 16 con partenza da Ambrì e arrivo a Novazzano, due corridori di casa nostra si spostano verso Est perché domani – mercoledì 15 – scatterà il Giro di Slovenia, corsa articolata su cinque frazioni dove gli occhi saranno puntati principalmente sul padrone di casa, Tadej Pogacar.

Il 23enne, già due volte re del Tour de France, sarà il favorito principale della corsa alla quale prendono parte anche Edward Ravasi e Luca Chirico, accomunati oltre che dal Varesotto anche da un inverno sfortunato che li ha costretti a riprogrammare la stagione 2023 e a guardare soprattutto alla seconda parte dell’anno.

Ravasi sarà un tassello della Eolo-Kometa che porterà in Slovenia una delle migliori formazioni possibili, anche per riscattare una Adriatica Ionica Race piuttosto deludente (al netto della sfortuna che ha fatto capolino a ripetizione). Il team diretto da Ivan Basso schiera infatti Lorenzo Fortunato, caduto nella prima tappa della corsa italiana e settimo alla fine: lo scalatore bolognese proverà a spingere sulle salite che non mancheranno, specie nella quarta frazione di Velika Planina (dove tutti attendono l’impresa di Pogacar). Per le tappe intermedie ci sarà soprattutto Vincenzo Albanese, anche quest’anno bravo a ottenere molti piazzamenti senza però riuscire ad alzare le braccia sotto al traguardo.

Il resto della formazione besozzese sarà formato dagli esperti Francesco Gavazzi e Diego Rosa, dallo spagnolo Diego Pablo Sevilla e dall’altro corridore di casa nostra e cioé Alessandro Fancellu. Il 22enne di Binago si è messo in mostra all’Adriatica Ionica, andando in fuga in un paio di occasioni, cogliendo un settimo posto di giornata e chiudendo secondo nella classifica della montagna. Con l’aggiunta di Ravasi, viene fuori una formazione che può farsi notare sulle salite.

L’altro varesino al via, come detto, è Luca Chirico: il passista di Porto Ceresio ha disputato a sua volta una bella AIR in appoggio a Tesfatsion e questa volta potrebbe aiutare l’esperto Zardini e i colombiani Umba e Restrepo a fare classifica con la maglia della Drone Hopper-Androni. O, chissà, provare a entrare in qualche fuga per giocarsi le proprie carte.