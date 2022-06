Via all’estate di galoppo a Varese: premio “Benetti” primo clou delle Bettole

Sarà il “Premio Mario Benetti” il primo grande appuntamento della stagione estiva delle Bettole 2022. L’impegnativa handicap principale inserita come quinta corsa della riunione di sabato 2 luglio, la prima del programma stilato dalla “Varesina”, sarà teatro di una battaglia con nove partecipanti chiamati a confrontarsi sui 2.250 della pista in erba.

LA CORSA CLOU

Il borsino dei pronostici è aperto da Miracle of Love, una 5 anni (la corsa è aperta alle femmine di tre anni e oltre) che a Varese si è già messa in luce lo scorso anno con il secondo posto nel Gran Premio di fine agosto. La scuderia Tavazzani la affiderà a Ivan Rossi e gli occhi sono puntati su di lei, anche se il peso è severo rispetto alle rivali più vicine. Tra cui spiccano Lady Argento (con Mario Di Tocco) e Maria Salvador (con l’esperienza di Dario Vargiu) oltre a soggetti più giovani ma molto interessanti come Eutropia.

«Attenzione a Sopran Kalypso – avvisa però Bruno Grizzetti che su di lei fa grande affidamento – con il passaggio di età è molto migliorata e nel “Benetti” 2021 è arrivata quarta quando. Vincere una corsa dedicata a Gaetano per me avrebbe valore doppio». Federica Tavazzani, preparatrice di Miracle of Love, spiega: «Sono fiduciosa perché sta benissimo e non patisce il peso. Gradirebbe una distanza più ampia ma si è abituata all’anello di Varese». I commenti di Grizzetti e Tavazzani sono raccolti da Liliana Pennati e pubblicati sul sito delle Bettole.

SEI SFIDE NELLA RIUNIONE

La riunione si compone in tutto di sei corse e sarà aperta alle 19.45 dal premio “Nuccio Madera” al quale sarà dato l’onore di inaugurare due mesi ricchi di galoppo. Molto buono il campo partenti, con almeno otto cavalli iscritti in ogni corsa (tutte quindi considerate “trio”). Il “Madera” vedrà impegnati amazzoni e gentlemen sui 2.300 metri su erba e vede come cavallo da battere il “peso leggero” Daub con il numero 7.

Il “Luigi Gianoli”, seconda corsa, è una reclamare su pista in sabbia (1.950 metri) ed è seguita dal “Mario Fossati”, handicap per velocisti sul manto erboso dove Nerone e Sopran Sharon possono emergere, riaccendendo il duello tra due allenatori di vaglia come Grizzetti e Gonnelli.

È un handicap anche la quarta corsa, il “Riccardo Arpisella” che però è dedicato agli specialisti della distanza visto che misura 2.300 metri: qui gli esperti segnalano come favorita La Grande Assente affidata a Luca Maniezzi: cavalla e fantino hanno un gran feeling con l’ippodromo varesino e sono intenzionati a confermarlo.

Infine, dopo aver assistito al clou del “Mario Benetti”, la serata si concluderà con la sesta e ultima corsa (intorno alle 22,50) dedicata alla “Famiglia Bosina”. Un confronto dalla dotazione bassa – è una reclamare per amatori – ma che promette scintille anche perché saranno ben undici i binomi tra le gabbie.