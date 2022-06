Via Garibaldi a senso unico, sala consiliare di Azzate piena per discutere il cambio di viabilità

Una sala consiliare piena per discutere di un cambio di viabilità che soddisfa solo una parte di Azzatesi.

L’incontro è stato organizzato con l’intento di spiegare quale soluzione l’amministrazione comunale intende adottare per risolvere il problema, annoso, di via Garibaldi (la strada che sale dalla rotonda di via Piave in direzione di Erbamolle), al momento solo in via sperimentale. La strada è stretta e a doppio senso, sempre molto trafficata, ma quel che più conta, non ha un marciapiede. Gli abitanti della zona devono quindi camminare rasenti al muro, o alle siepi che delimitano le abitazioni. Tra l’altro, in alcuni momenti dell’anno, al mattino il sole abbaglia gli automobilisti che salgono verso Buguggiate, e questo aumenta in maniera esponenziale il rischio per i pedoni.

L’idea presentata dal sindaco Gianmario Bernasconi durante la serata di mercoledì 22 giugno, è quella di rendere a senso unico a salire la via Garibaldi; per tornare indietro, verso Azzate, invece si dovrà scendere da via Tagliamento e imboccare e percorrere via Isonzo.

Soddisfatti gli abitanti di via Garibaldi, che da tempo chiedevano una soluzione al problema del traffico intenso: la strada porta anche all’area industriale di Brunello oltre che alla piattaforma ecologica. Non piace, invece, agli abitanti di via Tagliamento e di via Insonzo. Via Isonzo è già oggi a senso unico a scendere in direzione di Azzate, ma certo non raccoglie il traffico di tutte le auto che, con la modifica viabilistica, avranno solo quella strada per tornare ad immettersi sulla provinciale.

Sindaco e comandante della Polizia Locale della gestione associata di Azzate, Gennaro Portogallo, hanno spiegato i dettagli della proposta e raccolto le osservazioni dei cittadini. Seduto tra il pubblico, a difendere la via Isonzo, anche Diego Domínguez, ex rugbista, stella della nazionale italiana, che oggi saltuariamente risiede ad Azzate.

«Sostanzialmente dopo aver esposto l’ipotesi del tratto di senso unico ad anello nel parte di Via Garibaldi tra via Isonzo e via Tagliamento, gli abitanti di quel tratto ovviamente si sono espressi favorevoli mentre la restante parte, tra cui i residenti di via isonzo, hanno dimostrato contrarietà in quanto, secondo loro, aumenterebbe il traffico su quel tratto – spiega Portogallo – Diversi residenti hanno dimostrato, però, gratitudine nei confronti dell’amministrazione per il fatto che si sia deciso di affrontare un problema che esiste da molto tempo».

Le ipotesi sono molte, compresa quella di allargare la via Garibaldi mettendo in atto degli espropri, cosa che gli abitanti della zona sarebbero disposti ad assecondare. Alcuni dei cittadini hanno chiesto invece una maggior presenza di agenti: «I controlli li facciamo spesso – spiega il comandante della Polizia Locale – lo dimostrano anche i dati ufficiali depositati in ufficio, ma chiaramente quando siamo presenti noi, tutti sono rispettosi.

Esiste un progetto, indipendentemente dalle scelte che farà l’amministrazione comunale, che prevede l’installazione di tre e forse quattro attraversamento pedonali rialzati, che fungeranno anche da dissuasori di velocità.

L’incontro è stato molto positivo – chiude Portogallo – : ho raccolto alcune segnalazioni ed inviti, come per esempio quello di chiedere al comune di Brunello di installare all’altezza della rotonda dei presegnali di divieto ai mezzi sopra i 5,5 tonnellate ed altre richieste che verificherò personalmente sul posto insieme ai cittadini, già da settimana prossima».