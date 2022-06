Vigili del fuoco in azione per una persona in acqua a Turbigo

Intervento di soccorso lunedì mattina, 27 giugno a Turbigo nei pressi della centrale Enel per una persona in acqua. L’allarme è scattato attorno alle 9 e sul posto sono in azione i vigili del fuoco di Milano oltre ai carabinieri della compagnia di Legnano. Areu ha inviato sul posto ambulanza e automedica. I mezzi di soccorso stanno operando in codice giallo.

In via Nosate, lungo il Naviglio Grande, come spiegano i vigili del fuoco, una persona è stata vista inabissarsi nelle acque del canale nei pressi della centrale elettrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede di Busto/Gallarate con gli specialisti del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia con il Drago 82 e i sommozzatori del nucleo di Milano.