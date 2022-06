Cadavere di una donna ritrovato nelle acque del Lago Maggiore a Tronzano 

Allarme nel pomeriggio di giovedì fra Tronzano Lago Maggiore e Maccagno con Pino e Veddasca per il corpo di una donna rinvenuto nel Lago Maggiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino e la Guardia Costiera. Del fatto sono stati avvisati anche i carabinieri della compagnia di Luino.

Dalle prime informazioni la chiamata di soccorso è stata dirottata al comando marittimo di Lesa poco dopo le 17, in Piemonte, dove da oggi è attivo il servizio offerto dalla Guardia Costiera che aveva in quel momento in acqua una motovedetta “classe 700“ che ha rapidamente raggiunto la zona di intervento nel tratto di costa antistante le località di Tronzano Lago Maggiore e Maccagno con Pino e Veddasca.

Il corpo della donna di età apparente attorno ai 60 anni risultava vestito e galleggiava: è stato portato a bordo dei mezzi nautici con manovre rianimatorie in corso e sbarcato al porto di Maccagno Superiore e affidato al 118, che ha constatato il decesso sul posto; su disposizione della magistratura di Varese il cadavere è stato portato all’osepdale di Varese.

Sono in corso accertamenti sull’accaduto: sul corpo non vi sono segni evidenti di violenza e non si rilevano segnalazioni di scomparsa da parte italiana nè svizzera del Verbano. Le indagini sono affidate al carabinieri della compagnia di Luino.