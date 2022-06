Vigili del fuoco di Varese dal prefetto: organici e dotazioni fra le richieste da inoltrare al Governo

Comincia l’estate, coi suoi problemi spesso legati alle attività di intervento urgente sui laghi, ma non c’è in realtà stagione che tenga i vigili del fuoco lontani dalle calamità dovute alla natura o all’uomo e che rientrano nelle prerogative della difesa civile.

Per questo sì, fra i punti all’ordine del giorno relazionati al prefetto di Varese Rosario Pasquariello nella giornata di martedì 21 giugno c’era la questione dei presidi nautici per assicurare sicurezza sui lidi (domenica una turista spagnola è stata salvata grazie all’intervento combinato fra vigili del fuoco e guardia costiera dinanzi al litorale di Arona), ma per i vigili del fuoco di casa nostra i problemi sono quelli che si sentono da anni.

Una cronicità messa nero su bianco e per la quale viene chiesto un intervento dell’amministrazione centrale (in capo all’Interno) di cui l’ufficio territoriale di Governo del Varesotto può farsi carico come latore delle richieste.

Dunque si è parlato di carenza di personale operativo e amministrativo con «richiesta urgente di intervento con il Dipartimento affinché vengano ristabiliti con celerità i numeri effettivi del personale in pianta organica attraverso congrua assegnazione di personale qualificato» e «idonea assegnazione di monte ore a straordinario da destinare ai richiami per le figure di Capo Squadra e Autista».

Come si diceva per il presidio nautico è stata richiesta «per la prossima stagione estiva 2023, degli interventi nei confronti dell’ente di Bacino affinché la convenzione venga stipulata con un budget idoneo a garantire nel medesimo periodo una presenza giornaliera, e quindi non esclusivamente destinata ai weekend come successo fino ad oggi, di personale formato nel campo del soccorso acquatico».

Altro tasto dolente, le sedi di servizio: «Abbiamo effettuato», scrivono i vigili del fuoco varesini aderenti alla sigla Confsal «insieme al Comandante, un’attenta analisi delle sedi che necessitano interventi urgenti andando a soffermarci in particolar modo su quelle che presentano problematiche strutturali e di precarie condizioni igieniche. Ad esempio: Sede Centrale con le rimesse da riqualificare in maniera urgente, copertura in Eternit; Sede di Busto, servizi igienici precari e sotto numero, castello di manovra, portoni sezionali rimesse; Sede di Luino: urgente e costante pressioni con il comune per iniziare i lavori di collocazione del cantiere nel sito individuato per la nuova caserma»

Anche i mezzi di soccorso presentano criticità, specialmente sul fronte dell’autoscala: «Ripristinare una seconda autoscala presso il distaccamento di Busto Arsizio informando il prefetto del fuori servizio della nuova autoscala di Varese, al momento sostituita da una scala in prestito dal Comando di Brescia, già al 23° anno di servizio».

«In conclusione abbiamo sensibilizzato il Comandante ad attivarsi affinché venga assegnato al Comando di Varese un mezzo tridimensionale. Abbiamo richiesto al prefetto un suo autorevole intervento affinché venga erogato in maniera celere il contributo straordinario di 150.000 euro per la riparazione dell’autoscala incidentata».

«Il prefetto si è impegnato per le vie brevi a informare il Dipartimento delle richieste sostenute dalla Confsal Vigili del Fuoco. Prima dei saluti gli abbiamo consegnato al Prefetto delle memorie che alleghiamo e concordarto su di un’iniziativa comune da intraprendere dal Comando e da codesta O.S per fornire, a stretto giro, delle note informative attraverso le quali potrà sostenere in maniera puntuale e precisa le nostre rivendicazioni».