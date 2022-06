A Villa Mylius di Varese la festa dei papà ucraini

A Villa Mylius oggi si è celebrata la festa dei papà.

Non quella italiana, prevista per il 19 marzo (Data condivisa solo con un pugno di paesi prevalentemente latini tra cui Spagna e portogallo) ma quella che accomuna molti altri paesi nel mondo, come Regno Unito, Francia, Giappone e Cina solo per dirne alcuni, e che si festeggia la terza domenica di giugno.

Tra i paesi che la festeggiano oggi, c’è anche l’Ucraina, dove in questo momento molti papà sono separati dai loro figli: i primi in guerra, i secondi in luoghi al riparo con le mamme. Molti, come già si sa, sono a Varese: ed è per questo che l’Unione Internazionale di Varese APS ha organizzato una festa per passare in serenità, anche se da lontani, questa festa.

Nel parco di villa Mylius ci sono stati giochi e dolci, e sono state realizzate cartoline per i papà rimasti in Ucraina.