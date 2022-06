A Villa Toeplitz matematici e fisici da tutto il mondo a confronto sul futuro

Si è chiusa nella giornata di ieri, a Villa Toeplitz a Varese, “Dinamici” la conferenza di quattro giorni organizzata dall’Università dell’Insubria in collaborazione con gli atenei Roma Tor Vergata, Bologna e del Salento. Un confronto dedicato alla ricerca, al futuro e alla scienza che ha riunito una sessantina di matematici e fisici esperti di sistemi dinamici e caos, arrivati da tutta Europa e dagli Usa. L’iniziativa è stata anche una vetrina per il territorio, con la possibilità, per i relatori di trascorrere alcuni giorni anche alla scoperta della Città Giardino e dei dintorni.

Il DinAmicI (https://dinamici.org) è una rete di specialisti in sistemi dinamici con background e interessi di ricerca diversi. Creata originariamente nel 2009 con l’obiettivo di collegare e supportare una serie di dinamici italiani, DinAmicI si è poi evoluta in una comunità internazionale composta da più di 100 membri con sedi in più di 20 paesi. Nell’autunno 2020 è diventata un gruppo di lavoro dell’Unione matematica italiana (il gruppo UMI DinAmicI), che ha precedentemente svolto 8 workshop (6 workshop “ufficiali” DinAmicI + 2 altri workshop), una Summer School, 4 “DinAmicI Days” (incontri scientifici/sociali di una giornata), oltre a una serie di seminari online.

La Riemann International School of Mathematics ha ospitato dal 6 al 9 giugno il convegno internazionale “DinamicI VII”, appuntamento biennale del network scientifico DinAmicI, che raccoglie esperti ed esperte di Sistemi Dinamici.

“L’area dei Sistemi Dinamici si distingue, nel panorama matematico moderno, come una delle aree di ricerca tra le più trasversali e ramificate – osservano i membri del comitato organizzatore -. La sua connotazione interdisciplinare ha contribuito a stimolare una proficua condivisione di idee e strumenti con un gran numero di altre aree di ricerca, con applicazioni in vari campi, tra i quali fisica, biologia, finanza e scienze sociali. Il convegno ha visto la partecipazione di matematici e matematiche riconosciuti a livello internazionale, ma spazio adeguato è stato riservato anche a giovani ricercatori e ricercatrici”.

In un panorama scientifico sempre più interdisciplinare, in cui la matematica riveste il ruolo di scienza basilare e linguaggio comune, non sorprende che i sistemi dinamici stiano attraversando un periodo florido, come dimostrano anche i numerosi premi assegnati recentemente ai matematici dentro e intorno al campo – cit. Le medaglie Fields ad A. Venkatesh (2018), A. Avila e M. Mirzakhani (2014), E. Lindenstrauss (2010) e i premi Abel a H. Furstenberg e G. Margulis (2020), Ya. Sinai (2014), D. Sullivan (2022), E. Szemeredi (2012).