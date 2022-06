In visita alla chiesa Santa Maria della Neve con la Pro Loco di Cislago

È in programma per domenica 3 luglio alle ore 16:00 una visita guidata alla chiesa Santa Maria della Neve di Cislago, che sarà condotta dalla Pro Loco del paese

All’interno della chiesa i visitatori potranno visionare 33 raffigurazioni di Maria, 21 di differenti personaggi ecclesiastici e oltre 200mq di affreschi. “Un viaggio fra Medioevo e la Controriforma attraverso la lettura dei preziosi affreschi, che fanno della chiesa di Santa Maria della Neve un unicum in tutta la provincia di Varese” si legge nella locandina preparata dalla Pro Loco.

Per partecipare alla visita, non occorre la prenotazione. Per informazioni: