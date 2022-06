Una visita alla scoperta degli uccelli delle aree verdi varesine

Appuntamento per domenica 12 giugno, alle 7, al Campus Universitario Bizzozero (Varese) per una interessante iniziativa promossa da Istituto Oikos volta alla scoperta dell’avifauna delle aree verdi varesine.

L’osservazione ornitologica vede il supporto di una guida esperta, competente e disponibile come Nicola Larroux. Un’occasione per operare come parte integrante di un vero e proprio progetto partecipato di citizen science, finalizzato a conoscere e valorizzare la biodiversità anche in ambiente urbano. Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui. La durata della visita è di circa tre ore.