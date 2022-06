Visita in notturna al Parco Rile Tenore Olona e osservazione delle stelle

Appuntamento questo fine settimana in compagnia delle GEV – Guardie Ecologiche Varesine e la loro iniziativa “La natura dalla terra al cielo” in programma per venerdì 10 giugno lungo i sentieri del Parco Rile-Tenore-Olona con ritrovo a Castiglione Olona (VA) in Piazza Santa Croce (località Caronno Corbellaro) alle ore 20.30.

Una suggestiva passeggiata organizzata in collaborazione con Astronatura nella quale, accompagnati da una guida esperta, si potrà andare alla scoperta della vita nottura del bosco per poi perdersi nell’infinità della volta celeste alla ricerca di stelle e pianeti.

Realizzata in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, l’escursione è gratuita ed è possibile partecipare solo su prenotazione contattando il numero 338.3608760 o l’indirizzo email info.gevinsubriaolona@gmail.com.