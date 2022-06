In vista giorni difficili per la viabilità: ecco i punti caldi da Varese a Sesto Calende

Si profilano all’orizzonte giorni difficili per gli automobilisti che transitano sulle strade che attraversano e circondano Varese. A breve apriranno infatti tre diversi cantieri attorno alla città che potrebbero mandare in tilt la viabilità, soprattutto nelle ore di punta. Oltre a questi, parte anche il cantiere sul ponte che attraversa il Ticino a Sesto Calende, collegamento cruciale tra il Piemonte e la provincia di Varese. Ecco i punti caldi da evitare (se possibile).

Varese, viale Borri

Da domani mattina (giovedì 9 giugno) si apre una nuova fase del cantiere per la realizzazione della rotonda di largo Flaiano a Varese, con modifiche alla viabilità su viale Borri, nel tratto compreso tra via Gasparotto e largo Flaiano. In particolare per chi percorre viale Borri in direzione centro città, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto. Tutti i dettagli e la mappa nell’articolo qui sotto:

Ponte di Vedano

Sempre da domani, giovedì 9 giugno, partono i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti della Sp57 (detta “de la Selvagna” nel tratto da Lozza a Gazzada Schianno e Morazzone. Per consentire i lavori saranno istituiti nei tratti interessati dal cantiere limite orario a 40 km e senso unico alternato. Code e rallentamenti potrebbero riflettersi nelle ore di punta sulla viabilità lungo la Sp57 fino al ponte di Vedano e sulla Varesina:

Malnate

Anche per chi deve entrare a Varese da Malnate sono in vista disagi. Meno impattante dei due cantieri precedenti, anche l’intervento su via Matteotti a Malnate potrebbe infatti avere come conseguenza un rallentamento del traffico sulla direttrice Como Varese. La via che attraversa il centro di Malnate, dal Comune alla stazione, resterà chiusa al traffico veicolare dal 13 giugno, con variazioni della viabilità. Variazioni che porteranno a un maggior traffico all’incrocio tra via Trieste e la Briantea. La Polizia locale sta studiando aggiustamento sui tempi dei semafori per ridurre al minimo i disagi.

Sesto Calende

Nuove manutenzioni e nuove chiusure per il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, che a partire da lunedì 20 giugno, fino al 17 luglio, sarà regolato dal senso unico alternato dalle 6 alle 22, per poi restare chiuso la notte, a partire dalle 22 e fino alle 6.