Per il vivaio dei Mastini Varese nasce un accordo con Aosta

Dopo due anni di grandi difficoltà, dovute all’assenza del palaghiaccio cittadino, anche le giovanili dei Mastini Varese stanno riaccendendo i motori a pieno regime. Come noto, da questa stagione, l’attività della squadra senior è in capo a una nuova società (HCMV) mentre l’attività del vivaio è rimasta alla già attiva cooperativa HC Varese 1977 con Matteo Torchio confermato nel ruolo di presidente.

Torchio ha presentato il progetto giallonero ai genitori dei ragazzi già inseriti nei quadri societari ed è stato accompagnato nella circostanza dal nuovo direttore sportivo Luca Giovinazzo. Parlando alle famiglie, la dirigenza ha annunciato un accordo di collaborazione con gli Aosta Gladiators, una “alleanza” che permetterà di creare squadre per le categorie Under 9, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17, Under 19, IHL Division I (serie C) e serie A femminile.

La collaborazione tra le due realtà ha già dato vita, poche settimane fa, alla formazione di una squadra giovanile con cui i Gladiators hanno partecipato al torneo canadese PeeWee di Quebec City: in quel caso quattro varesini sono scesi in campo con i colori aostani (con Luca Torchio capocannoniere della manifestazione).

«Aosta non vuole assolutamente “impossessarsi del Varese – ha detto Giovinazzo – bensì aiutare i Mastini per permettere a tutti i ragazzi di trovare il proprio spazio nelle diverse categorie. L’intenzione è quella di avvicinare nuovi bambini a praticare questo sport e fare in modo che, nel tempo, Varese possa avere tutte queste categorie con il nome dei Mastini. Io preparerò i programmi di allenamento visionando uno a uno tutti i giocatori e diramando le convocazioni per permettere a tutti di trovare spazio; sarò a Varese due volte a settimana».

L’intenzione è di iscrivere le squadre miste U9 e U11 sia al campionato regionale piemontese sia a quello lombardo, con la “Undici” che potrebbe disputare anche alcuni tornei in Svizzera. Le altre categorie invece prenderanno parte ai campionati nazionali.

L’attività al PalAlbani riprenderà a fine agosto, non appena sarà disponibile il rinnovatissimo stadio del ghiaccio (QUI il nostro reportage dal cantiere). «Ripartiremo anche con il progetto della Scuola Hockey – conclude Torchio – con la quale i bambini troveranno allenatori preparati e l’attrezzatura necessaria per iniziare a provare lo sport più veloce del mondo in completa sicurezza».