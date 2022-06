I volontari di Strade Pulite ripuliscono la zona industriale di Sacconago dai rifiuti

I volontari di Strade Pulite Aps sono tornati nell’area industriale di Sacconago, a Busto Arsizio, per ripulire le strade della zona industriale dai rifiuti. I generosi volontari si sono occupati di un nuovo tratto di viale dell’industria e via Tibet nella frazione di Sacconago, riempiti una trentina di sacchi, 4 recipienti per il vetro e recuperati anche bidoni, schermi lcd e altri ingombranti.

«Grazie e complimenti ai nostri e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, tutti ben coordinati da Paolo» – scrivono sulla loro pagina Facebook. Sempre nel pomeriggio di sabato, a Vizzola Ticino, si è tenuto anche il primo incontro tra coordinatori e volontari.

