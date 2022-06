Whirlpool Cassinetta: “La Fim Cisl si conferma prima organizzazione, ora confronto su piano industriale”

Si sono concluse oggi le elezioni per il rinnovo della Rsu alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, cui hanno partecipato 2150 dipendenti, oltre l’80% degli aventi diritto.

La Fim Cisl si conferma prima organizzazione con 13 delegati vedendo una crescita dei voti rispetto alle precedenti elezioni, segue la Uilm con 10 delegati, e la Fiom con 9.

Il più votato è stato Roberto Di Flora della Fim con 120 voti.

«Un grande risultato con cui le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto premiare la proposta sindacale propositiva della Fim, fatta di serietà, proposte, lavoro di squadra, ascolto e attenzione dei bisogni delle lavoratrici e lavoratori che la FIM ha portato avanti in questi anni, attraverso un confronto deciso e puntuale con l’azienda – commentano il segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis e del coordinatore di stabilimento Tiziano Franceschetti – Un grazie va a tutta la squadra FIM che quotidianamente ha lavorato permettendo oggi di raccogliere questa straordinaria vittoria, che conferma la fiducia e il lavoro quotidiano dei nostri delegati, una vittoria che per noi rappresenta uno stimolo per fare di più e meglio. Per questo proporremo fin da subito l’apertura di un confronto con l’azienda sul piano industriale e gli investimenti per il sito di Cassinetta e gli altri siti in Italia del Gruppo».