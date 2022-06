Yvonne Beccegato è stata eletta sindaco di Sumirago: “Ora al lavoro sui tanti progetti nel cassetto”

La conta dei voti dà ragione a Yvonne Beccagato (nella foto insieme al sindaco uscente Mauto Croci): è lei la nuova sindaco di Sumirago. Nel paese delle cinque frazioni vince la continuità e dopo i due mandati di Mauro Croci la lista “Cittadini per Sumirago” si conferma alla guida dell’amministrazione comunale portando Beccegato, che fino ad ora è stata vicesindaco, alla guida della Giunta comunale.

La seconda lista nelle preferenze dei sumiraghesi è stata quella di “Viviamo Sumirago” guidata da Silvana Giamberini seguita dalla “Lista Meloni – Noi per Sumirago” di Stefano Romano. Secondo le prime stime dei voti Beccagato avrebbe ottenuto il 40% dei consensi, Giamberini il 35% e romano il 24%.

Le dichiarazioni del neo sindaco

«Sono felice che la cittadinanza abbia dato la sua fiducia a me e alla mia squadra – dichiara Beccegato -. Sono contenta perché ora, uscendo dal piano riequilibrio finanziario, potremmo realizzare quei tanti progetti che abbiamo preparato in questi anni. Io posso solo dire che sarò il sindaco di tutti, anche dei cittadini che non mi hanno votata.Sono molte felice ed emozionata ma sono tranquilla perché siamo una bella squadra e adesso possiamo dimostrare quanto valiamo».

Sulla squadra amministrativa Beccegato dà solo un’anticipazione: «Per ora posso solo dire che l’assessore al Bilancio sarà Mauro Croci, in virtù dello straordinario lavoro fatto in questi anni e della reciproca fiducia tra noi. Sul resto della squadra adesso apriremo tutte le valutazioni necessarie: dal risultato elettorale alle competenze in campo»

Il commento di Stefano Romano

«Un ottimo risultato per Fratelli d’Italia che si è presentata per la prima volta su Sumirago. I migliori auguri di buon lavoro al neo Sindaco Beccegato. Purtroppo rileviamo un forte astensionismo sempre più marcato anche nelle elezioni comunali sintomo di un forte disaffezionamento da parte dei Cittadini alla politica locale. Il testa a testa con i nostri competitori ( Lega) indica che il percorso intrapreso é quello giusto e che FdI sta crescendo in modo importante in comuni un tempo roccaforte della Lega. Lavoreremo dai banchi dell opposizione per quanti hanno creduto nel nostro progetto e dato fiducia alla nostra compagine politica».