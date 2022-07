“100 all’ora”: una maratona di Indoor Cycling di 10 ore per raccogliere fondi a favore di Airc

Una maratona di Indoor Cycling. L’evento dal titolo “100 all’ora” è in programma il 15 ottobre ed è stato organizzato dal Comitato Provinciale CSAIn Varese, in collaborazione con il centro sportivo Le Officine di Castiglione Olona per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza ad AIRC (Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS).

Una long ride di 10 ore per 50 bike, 2000 partecipanti, 500 atleti. Il Comitato Provinciale CSAIn Varese che organizzerà l’evento, sarà coadiuvato e supportato dal Centro Sportivo “Le Officine” di Castiglione Olona; la meravigliosa struttura sarà il riferimento tecnico e logistico della manifestazione. Per info: 100alloracycling@gmail.com.