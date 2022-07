130.000 euro dal PNRR per l’informatizzazione del Comune di Lavena Ponte Tresa

In arrivo 130.000 euro dei fondi del PNRR a Lavena Ponte Tresa per l’informatizzazione dei comuni.A darne notizia è il sindaco Massimo Mastromarino: « Grazie al lavoro del Settore Risorse Umane e Innovazione sono state finanziate le prime due candidature che il nostro Comune ha inoltrato al Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale finalizzate ad ottenere finanziamenti del PNNR per lo sviluppo delle seguenti misure:

– Adozione identità digitale con un contributo di € 14.000,00 per favorire l’adozione dell’identità digitale (SPID e CIE) e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per facilitare il rapporto con i cittadini in modo semplice, interattivo e gestibile da remoto;

– Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud con un contributo di € 119.210,00, per sviluppare e completare il programma di migrazione di sistemi, dati e informazioni gestiti dal Comune verso servizi cloud qualificati in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e ottimizzare la tempistica e le modalità dei processi interni.

Entro settembre procederemo con ulteriori due candidature, rispettivamente per lo sviluppo dei pagamenti PagoPA e delle notifiche gestite mediante AppIO».