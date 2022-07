13esima edizione della Pastasciutta Antifascista a Busto Arsizio

originale commemorazione dei Sette Fratelli Cervi, si terrà il prossimo 23 luglio a partire dalle 17 al Qui – Circolo Redaelli di via Scisciana

La Pastasciutta Antifascista, originale commemorazione dei Sette Fratelli Cervi, si terrà il prossimo 23 luglio a partire dalle 17 al Qui – Circolo Redaelli di via Scisciana. Per la Città di Busto Arsizio è la 13esima edizione, nel cammino della sua lunga tradizione antifascista e partigiana, con la compartecipazione di molte associazioni cittadine (immagine di repertorio).

I Fratelli Cervi, per festeggiare il crollo della dittatura, offrirono pastasciutta a tutta la loro comunità il 25 luglio del 1943. Seguì poi l’Armistizio dell’8 Settembre e la loro fucilazione, al poligono di Reggio Emilia, il 28 dicembre.

Il ricordo del drammatico eccidio dei sette fratelli, sette figli, conseguente all’impegno antifascista di un’intera famiglia e alla festa gioiosa e pacifica per il crollo del regime, resta per tutti noi simbolo di attivismo e di umile generosità contadina, di pace e di solidarietà.

«In un momento storico dove nuove difficoltà nazionali ed internazionali feriscono la dignità della persona e della nostra società democratica, ci sentiamo chiamati dai sette fratelli per riflettere con serietà sulla situazione attuale ma anche per festeggiare quei valori da tutti condivisi che sono il cardine della nostra Repubblica, rivivendo la loro iniziativa» – scrivono gli organizzatori.

Le parole Pace e Lavoro ben rappresentano la sintesi di quanto i Cervi, umili mezzadri contadini schierati contro il nazifascismo, abbiano desiderato per il futuro di tutti, testimoniando altresì quanto ancora sia necessario l’impegno di tutti noi.

E’ anche per questo che tutte le associazioni, unitariamente promotrici della Pastasciuttata di Busto Arsizio, aderiscono alla Giornata Nazionale di Mobilitazione per la Pace del 23 luglio, sottoscrivendo l’appello lanciato dalla Rete Italiana Pace e Disarmo.

Gli organizzatori (elencati sotto) vi aspettano per questa importante giornata: «Una dimensione fraterna dove si amalgamano la riflessione sociale e culturale, con al centro un simbolo universale di lavoro e nutrimento: la semplicità e la grandezza di una Pastasciuttata con burro e parmigiano, da gustare secondo lo spirito della famiglia Cervi, in quel giorno che fu festa per tutto il paese». Necessaria la prenotazione al 3339632654

Organizzano la manifestazione:

ACLI – ADL Sindacato di Base – Amici del Quadrifoglio – Amici di Angioletto – ANPI “Sezione Giovanni Castiglioni” Busto Arsizio. – Associazione Combinazione – CGIL Varese – Comitato Antifascista Busto Arsizio – Emergency Busto Arsizio. – FIVL Raggruppamento Patrioti A. Di Dio – Laudato Sì San Francesco Busto A. – Legambiente Busto Verde – Masci Adulti Scout – Associazione Movimento Progetto X – Rete di Cooperazione Educativa.