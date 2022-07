25 luglio 1943: lo sbarco Alleato in Sicilia crea le condizioni per la caduta del Fascismo

Mussolini negli anni Trenta del secolo scorso sapeva bene che già da molto tempo “il Mediterraneo era un lago inglese”: Gibilterra, Malta, Cipro e Suez mettevano di fatto un’ipoteca anglofona a tutto ciò che galleggiava o si affacciava su questo mare. Probabilmente lo sapeva bene anche la Regina Margherita, che aveva scelto per il figlio, il futuro Vittorio Emanuele III, un’educatrice irlandese, in modo che a lui fosse familiare almeno la lingua dell’Impero britannico. Il Presidente USA Roosevelt aveva dunque ammonito il dittatore di Predappio a non forzare la mano e a non entrare in guerra al fianco di Hitler, cosa che avvenne nel giugno 1940, perché questo avrebbe finito per compromettere la neutralità statunitense in Europa. Si avverò allora la profezia di Italo Balbo: cadde il fascismo, l’Italia perse le colonie e la guerra, la monarchia venne esautorata e si fu contenti che almeno l’unità della Penisola non venne anche lei messa in discussione.

Dopo la fallimentare campagna italiana di Russia, lanciata dal Duce al fianco del dittatore tedesco, fu soprattutto lo sfondamento degli Alleati in Africa nell’autunno del 1942, avvenuto con il contributo decisivo degli USA guidati dal generale Eisenhower, a mettere l’Italia con le spalle al muro. Si sapeva che oramai il territorio nazionale era vulnerabile, ma il Re era persuaso che lo sbarco sarebbe avvenuto in Sardegna, forse perché in posizione più centrale e più vantaggiosa nella eventualità di un assedio alla città di Roma. Gli Alleati invece, non mancando di rassicurazioni al Pontefice riguardo alla inviolabilità dei luoghi sacri ai cristiani, scelsero di sbarcare in Sicilia, dandosi in questo modo l’obiettivo strategico più rilevante di tagliare in due il Mediterraneo, data la vicinanza della terra di Trinacria alle sponde africane. La mattina del 22 luglio 1943, gli Americani del generale Patton, anche forzando la mano alle disposizioni ricevute, si mossero con decisione ed in quella stessa serata occuparono il palazzo reale di Palermo, garantendosi di fatto il controllo della Sicilia occidentale e conquistando così, sul campo, una posizione paritaria nei confronti dei britannici.

Sul continente non rimasero a guardare e si pensò che una situazione pressoché disperata sul piano militare, come era quella che si presentava, giustificasse una seduta del Gran Consiglio del Fascismo, il massimo organo direttivo del partito unico, organo del quale Mussolini non si serviva da parecchi anni, avendo oramai concentrato tutto il potere (fatte salve le prerogative reali) nelle proprie mani. Il Re aveva preparato il terreno, con l’intenzione di esautorare definitivamente Mussolini (un uomo che peraltro stimava sul piano personale). L’autore del volume parla anche esplicitamente di un risveglio in Italia delle attività massoniche che, dopo il loro proficuo utilizzo all’inizio degli anni Venti, erano state di fatto bandite dal fascismo. Fu però Dino Grandi a prendere l’iniziativa: avvocato ed amico di Balbo nella prima ora, egli era già stato Ministro degli Esteri e successivamente (per cercare di ridimensionarlo) Ambasciatore d’Italia a Londra.

Dei tre ordini del giorno presentati la sera del 24 luglio, uno era di Roberto Farinacci (vicinissimo a Hitler) ma solo quello di Grandi venne ammesso al voto. Approvato nella notte, l’Ordine del Giorno Grandi rimise il potere esecutivo nelle mani del Sovrano, il quale tuttavia non seppe giovarsene. La notte del Gran Consiglio sancì però la fine politica di Mussolini e del fascismo.

Scheda libro: Gianfranco Bianchi – “25 luglio, crollo di un regime” – Mursia – edizione del 1966