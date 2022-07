30mila euro dalla Lombardia alle Marche grazie alla solidarietà delle Pro loco

Un lavoro corale che ha unito la Lombardia e le Marche in un grande abbraccio di solidarietà. Verrà presentato domenica 10 luglio “Pro loco lombarde Pro Arte“, il volume che raccoglie gli interventi di restauro realizzati grazie alle tante associazioni locali, piccole e grandi, che sono state pronte a rimboccarsi le maniche.

Con una iniziativa nata grazie alla Pro loco di Cairate ed estesa poi ad Unpli Lombardia, infatti, tre anni fa è stata fatta una donazione di 30mila euro per il recupero del patrimonio artistico e storico delle aree colpite dal terremoto delle Marche.

Opere come la scultura lignea del Cristo Morto del XVI secolo a Caldarola, un dipinto su tela attribuiti ad Annibale Carracci a Mogliano o un affresco della Madonna di Loreto di Campilio del 1483 a Spelonga sono tornate a nuova vita grazie agli ingenti contributi raccolti.

Un progetto che ha mostrato l’attenzione verso le aree colpite dal sisma, con la determinazione di aiutare non solo l’arte, ma l’identità di un territorio.

«Pensiamo alla rilevanza dei riti – aveva spiegato Agostino Alloro, consigliere delegato per la provincia di Varese in Unpli Lombardia – se in un paesino si portava in processione la statua della Madonna e la statua è stata danneggiata, non abbiamo soltanto una perdita a livello artistico, ma si rischia di smarrire anche quelle tradizioni che sono importanti per una comunità».

A distanza di qualche anno, dunque, si possono tirare le somme di questa iniziativa benefica: domenica 10 luglio alle 10, il Monastero di Maria Assunta a Cairate vedrà la luce il catalogo che presenta tutte le opere restaurate grazie ad Unpli Lombardia.

In occasione della Giornata nazionale delle Pro loco, arriva un tributo all’impegno che tante associazioni locali hanno dedicato a questo progetto solidale.