50° anniversario della Fiat X1/9 alla Collezione Bertone a Volandia

In data 1 luglio, il museo Volandia di Somma Lombardo che ospita la Collezione Storica Bertone, è stata tappa del Raduno Internazionale per la celebrazione dei 50 anni della X1/9. Nata nel 1972, la X1/9 è la mitica spider-coupè prodotta da Fiat e Bertone negli anni ’70 e ’80, che oggi conta molti appassionati ed estimatori in tutto il mondo.

L’evento, organizzato dal “Club X1/9 Italia”, club italiano di modello con sede a Torino e presieduto da Gandolfo Madonia, ha visto la partecipazione di 170 X1/9 provenienti da ogni nazione d’Europa. I presenti, oltre 300, hanno avuto modo di visitare ed ammirare, oltre alla Collezione Storica Bertone anche il Museo del Volo.

Al termine della giornata, il gruppo si è spostato in direzione Torino, città natale della X1/9 e dei marchi che l’hanno prodotta, dove l’evento è proseguito con successo con visite in Fiat ed al Museo Nazionale dell’Automobile.