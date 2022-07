A Castellanza il vento ha sradicato un albero di 8 metri, caduto su una casa vicina

Non finiscono le segnalazioni dei nostri lettori, dopo il temporale che martedì sera ha colpito duramente il territorio.

“Causa il maltempo, ma anche per l’incuria nel tenere la pianta in sicurezza – così segnala un lettore -, a Castellanza, in via Vittorio Veneto, un faggio di 8 metri si è sradicato ed è caduto sulla facciata della casa vicina“.

Una persona è stata soccorsa dall’ambulanza arrivata da Legnano. I vigili del fuoco hanno operato successivamente, per mettere in sicurezza l’area.