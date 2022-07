A Castellanza lo spettacolo “Alpiniste: parole in concerto”

Terzo ed ultimo appuntamento con la montagna nel cartellone de L’Estate in Città 2022 organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

La Sezione di Castellanza del C.A.I. (Club Alpino Italiano) organizza per giovedì’ 7 luglio alle ore 21,00 nella sala rotonda (ex Capannina) in via Bettinelli a Castellanza con Alpiniste: parole in concerto – Wanda Rutkiewicz, Catherine Destevelle, Alison Hargreaves, Nives Meroi e Gerlinde Kaltenbrunner. Concerto “live” per voce recitante e pianoforte della M. Natalia Ratti. Musiche di Haydn, Chopin, Rachmaninov, Moussorgsky, Granados. Uno spettacolo scritto da Natalia Ratti, pianista di professione, montanara per passione.

L’ingresso è libero e gratuito.