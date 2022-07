A Gerenzano un weekend di scienza con la Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita

“Le Notti della Scienza”, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle ore 16.30, presso il Centro di Ricerca insubrias BioPark di via R. Lepetit, 34

La “Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita”, in collaborazione con ScientificaMente – Associazione Scientifica Cislago, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, invita tutti a “Le Notti della Scienza”, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio, dalle ore 16.30, presso il Centro di Ricerca insubrias BioPark di via R. Lepetit, 34 a Gerenzano.

Buona Scienza a tutti!