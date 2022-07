A4 Milano-Brescia: chiuso per due notti il tratto Palazzolo-Ponte Oglio verso Milano

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire prove di carico del viadotto sul fiume Oglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Palazzolo e Ponte Oglio, verso Milano, nelle due notti consecutive di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, con orario 22-5. Si precisa che la stazione di Palazzolo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto Palazzolo-Ponte Oglio, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Palazzolo, al rondò seguire le indicazioni per Adro-Capriolo lungo la SP469 per 1 km e, al secondo rondò seguire le indicazioni per Palazzolo sulla stessa SP469 per ulteriori 5,3 km, immettersi poi sulla SP573 e sulla SP498 in direzione Bergamo/Seriate e rientrare sulla A4 alla stazione di Seriate, per un itinerario totale di 24 km; per la chiusura dell’entrata di Palazzolo, verso Brescia, entrare alla stazione di Rovato, al km 201+400.