Acido ialuronico: scopriamo i benefici di un trattamento per capelli più idratati

Il principio attivo idratante più usato per la cura del viso offre risultati straordinari anche laddove si considera il benessere dei capelli.

Rimpolpante per eccellenza, l’acido ialuronico dona ai capelli l’idratazione ideale senza appesantirli. Considerando che è addirittura il 67% delle donne italiane* a desiderare una chioma nutrita e idratata, la beauty hair routine non può che essere arricchita da formule con acido ialuronico per capelli. A fare la differenza è la ricca gamma di prodotti, fra cui spiccano shampoo, balsamo, siero e l’immancabile maschera per capelli disidratati, un connubio di trattamenti capaci di donare un’idratazione profonda, un prodigioso effetto rimpolpante, lasciando la chioma morbida e leggera.

Approfittando di un prodotto dalla texture in gel, come quella offerta da una maschera per capelli con acido ialuronico come Elvive Hydra Hyaluronic, si possono ottenere interessanti benefici a partire da un’intensa idratazione, che dura anche per 72 ore, e una morbidezza che si percepisce con immediatezza già al primo tocco.

L’acido ialuronico, un nutriente di origine naturale per i capelli

l’acido ialuronico hala capacità di avvolgere perfettamente la fibra del capello, aiutandolo a mantenersi idratato. Presente nel nostro corpo in maniera del tutto naturale, questa preziosa combinazione si presenta in una formula, capace di avvolgere la fibra, proteggendola, idratandola fornendo un effetto rimpolpante.

Fra i benefici offerti alla chioma, l’acido ialuronico non dona solo idratazione, ma anche un nutrimento profondo. Grazie a questo fantastico principio attivo il capello ritrova lucentezza, elasticità e volume.

L’applicazione dei prodotti con acido ialuronico sui capelli

I prodotti con acido ialuronico si applicano facilmente sui capelli, grazie ai tanti prodotti presenti in commercio. A partire dallo shampoo e proseguendo con la maschera, il tutto considerando di poter procedere con ogni tipologia di styling.

Oltre ad attrarre e trattenere l’acqua, l’acido ialuronico è ideale per la cura dei capelli lisci, l’acido ialuronico offre soluzioni a misura anche per il benessere delle chiome ricce e di quelle colorate, che tendono a essere più secche, ma non disdegna le chiome con capelli fini e sottili, che hanno bisogno di essere corroborate.

*Quanti Hair Need. Sondaggi condotti su un campione rappresentativo della popolazione femminile italiana da L’Oréal Consumer Market Insights