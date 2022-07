Ad Origgio nasce il comitato per vigilare sul futuro dell’area Novartis

Da qui l’invito a chi interessato a divenire membro del comitato: «Confidiamo che il problema sia sentito dalla maggioranza della popolazione e che la stessa creda che sia importante occuparsi della salute del paese in cui vive. Crediamo di poter essere in molti a sentire l’interesse per il problema. Se così fosse, sarebbe possibile unirsi e costituire un comitato cittadino, che possa trasformarsi in un organo in grado di proporre iniziative, di dialogare con proprietà industriali e amministrazioni, al fine di scoraggiare qualsiasi progetto che impatti negativamente sul territorio. Ci auguriamo che questa lettera serva a smuovere l’assopimento estivo, chi volesse unirsi a noi può contattarci all’indirizzo: comitato.salva.territorio@gmail.com».