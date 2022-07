Addio alla piccola Diana, le esequie celebrate da don Luca Violoni

Una cerimonia difficile e straziante quella che si svolta oggi pomeriggio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese per l’ultimo saluto alla piccola Diana Pifferi, la bimba di un anno e mezzo lasciata morire di stenti dalla madre che l’ha lasciata sola in casa per sei giorni.

A celebrare il funerale è stato don Luca Violoni, per 13 anni parroco a Varese, dove ha rivestito anche incarichi importanti, come quelli di rettore dell’Istituto De Filippi e di responsabile della pastorale universitaria.

Don Luca Violoni – dal 2019 parroco a San Giuliano – con la profondità e la delicatezza che lo hanno fatto molto apprezzare nei suoi anni varesini, ha cercato di dare voce ai sentimenti e alle emozioni delle tantissime persone che riempivano la chiesa: «Viviamo un senso di impotenza profonda, per tutto quello che avremmo potuto fare se avessimo saputo. Questo non ce lo toglierà nessuno».

Don Luca durante l’omelia ha rivolto il pensiero anche alla mamma della piccola, in carcere di San Vittore: «Diana non aveva la parola per chiedere aiuto, ma Dio non permetterà che si perda. E non permetterà che si perda sua madre. Siamo qui perché profondamente convinti che Diana non è morta. È morto il suo corpo ma Diana è viva e un giorno il suo corpo risorgerà e ritroverà la luce che è l’incontro con Dio».

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Beppe Sala con i sindaci di San Giuliano Milanese, Marco Segala, e di San Donato Milanese, Francesco Squeri, a rappresentare il dolore e lo sgomento delle comunità dove si è consumata la breve e drammatica vita di Diana.