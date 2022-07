Addio a Domenico Abbattista, grande imprenditore di Busto Arsizio

È mancato ai suoi cari all’età di 87 anni Domenico Abbattista, imprenditore di Busto Arsizio e titolare dell’omonima società di distribuzione di arredo bagno e caldaie

Con grande dolore e tristezza, la moglie Maria Teresa, le figlie Cristina, Elena con Giorgio, i nipoti Leonardo ed Allegra, parenti e collaboratori tutti annunciano la scomparsa del loro caro di cui ricorderanno sempre la rettitudine e la grande generosità.

Abbattista ha aperto oltre 50 anni fa il suo primo magazzino a Busto Arsizio (dove ancora oggi c’è la sede centrale in via Ciro Menotti, ndr) e oggi questa realtà è presente con 36 punti vendita in Lombardia e Piemonte, dando lavoro a 350 persone.

La salma di Domenico Abbattista riposa ora presso la Casa Funeraria Fratelli Ferrario posta in via Bottego ang. via M. Polo a Busto Arsizio.

Le esequie si svolgeranno sabato 16 luglio alle 15,15 nella chiesa di San Michele. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il cimitero cittadino di Sacconago.