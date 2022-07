Agente varesino aggredito a morsi durante un trasporto. Il sindacato di polizia: “Velocizzare la distribuzione di taser”

Era partito come un tranquillo servizio quello che ieri mattina avrebbe dovuto terminare con l’imbarco sull’aereo per il Marocco di uno straniero appena scarcerato. Invece all’arrivo a Linate, alla vista dell’aeroporto, l’uomo ha aggredito gli agenti della Questura di Varese che lo stavano trasportando.

Mentre era in auto, infatti, ha tentato la fuga e per poterla mettere in atto ha aggredito i poliziotti che nel tentativo di contenerlo hanno riportato lesioni e un evidente morso all’avambraccio. Gli agenti feriti, aiutati dai militari del servizio “strade sicure” sono riusciti a rimettere l’esagitato sulla vettura di servizio. Il passeggero, non pago, ha però riempito di calci la portiera sfondando i vetri.

A denunciare l’episodio è il sindacato di polizia Siulp: “È andato in onda un film che ormai ben conosciamo – commenta Paolo Macchi il segretario del Siulp di Varese – un film che tanto appassiona i cellulari di viaggiatori e passanti che non perdono occasione di filmare la disperazione e l’aggressività di taluni contrapposta all’impotenza di noi forze dell’ordine che, in assenza dei giusti strumenti e delle irrinunciabili tutele ormai e aggiungo giustamente non usiamo nemmeno più la forza poiché ogni azione finisce per rivoltarsi contro di noi”.

La richiesta di una maggiore dotazione di taser

Secondo quanto racconta il Siulp a quel punto solo il sopraggiungere della squadra volante meneghina, dotata delle fasce per l’immobilizzazione degli arti e del taser ha consentito di scongiurare ben più gravi lesioni sia per lo straniero che per i poliziotti traendo in arresto il soggetto per la resistenza le lesioni e i danneggiamenti.

La richiesta del sindacato è in questo caso quella di aumentare la distribuzione dei taser: chiosa Macchi: “Non si può più attendere ed il Dipartimento deve accelerare vertiginosamente la distribuzione del Taser che sempre più spesso dimostra la sua straordinaria utilità che non può essere riservata ad un operatore su due delle volanti bensì deve entrare nel cinturone di ogni poliziotto che debba svolgere servizio in divisa o in abiti civili ed anche a quello impegnato nei corpi di guardia, nelle stazioni, sui treni, negli aeroporti e sulle strade ed autostrade”.