Aggredisce anziana e i poliziotti, pregiudicato fermato col taser a Busto Arsizio

Momenti di paura per una signora anziana nella serata di ieri (domenica) in viale Rimembranze, nel quartiere Madonna Regina di Busto Arsizio. La donna, infatti, è stata aggredita ed inseguita da un uomo, suo vicino di casa, e col quale aveva avuto già in passato delle discussioni.

Si tratta di un pluripregiudicato, marocchino, che l’ha inseguita armata di coltello e in sella ad una bici. La scena è stata notata da diversi passanti che hanno avvisato il 112 mentre l’energumeno, in preda ad un’agitazione incontrollabile, ha anche tentato di sferrare un pugno che la povera vittima è riuscita ad evitare ma che si è abbattuto sul vetro di un’auto in sosta, mandandolo in frantumi.

All’arrivo della Volante del Commissariato di Polizia di Busto Arsizio l’aggressore non si è calmato, anzi ha aggredito uno dei due componenti della pattuglia mentre l’altro, munito di taser, ha dovuto utilizzare entrambi i dardi in dotazione per fermarlo. Per il poliziotto aggredito la prognosi è di 15 giorni.

Una volta ripresosi, però, il marocchino ha creato problemi anche in commissariato al punto che il magistrato di turno ha dovuto ordinare l’arresto con detenzione in carcere dove è stato portato prima di essere sedato.